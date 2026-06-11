Meso Numismatics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Meso Numismatics hat am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 94,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at