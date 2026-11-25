Meso Numismatics veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 252,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at