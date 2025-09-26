Mesoblast Aktie

Mesoblast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AA6U / ISIN: US5907171046

26.09.2025 08:11:24

Mesoblast Reiterates All Its Products Manufactured From U.S. Donors At U.S. Sites

(RTTNews) - Mesoblast (MESO) said its allogeneic cell therapy products are manufactured from U.S. donors in the U.S. and designated as U.S. origin products not subject to tariffs on imported branded or patented pharmaceutical products. The company noted that Ryoncil is designated a U.S. Country of Origin product in line with U.S. FDA and Customs regulatory guidance.

Mesoblast said it continues to ensure that all its products, whether for SR-aGvHD, chronic heart failure, chronic back pain, or other inflammatory indications, are manufactured from U.S. donors at U.S. sites.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Nachrichten zu Mesoblast Ltd. (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Mesoblast Ltd. (spons. ADRs)mehr Analysen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen warten Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX mit durchwachsenen Vorgaben -- DAX kaum verändert erwartet -- Moderate Verluste an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt dürfte Zurückhaltung den Handel prägen. Auch der DAX zeigt sich vorbörslich zunächst abwartend. Anleger in Asien halten sich am Freitag mit Käufen zurück.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

