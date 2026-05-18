Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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18.05.2026 09:20:00
Messenger: Microsoft entfernt den „Together Mode“ aus Teams
Der in der Coronapandemie von Microsoft in Teams eingeführte „Together Mode“ erweckt den Eindruck, dass alle Teilnehmenden zusammensitzen. Nun wird er entfernt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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15.05.26
|Verluste in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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15.05.26
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15.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Einstieg des Investors Ackman küsst Microsoft wach (dpa-AFX)
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15.05.26
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15.05.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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14.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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