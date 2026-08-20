ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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20.08.2026 20:15:20
Messi retirement hint highlights football era nearing an end
Soon after propelling Argentina to a second consecutive World Cup final, Lionel Messi has cast some doubt on his future. While retirement doesn't seem imminent, it still beckons for him and Cristiano Ronaldo.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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