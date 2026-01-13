RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
13.01.2026 16:03:21
Messi's India tour and rise of the solo athlete sports brand
In 2025, many global sports stars went on promotional tours purely to support their individual brands. Lionel Messi's tour of India is a reminder of how sport is changing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu RISE Inc.
Analysen zu RISE Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RISE Inc.
|30,00
|-6,25%
