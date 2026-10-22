Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.10.2026 04:01:49
Meta: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, Meta (NASDAQ:META) announced the launch of its Muse personal agent, an artificial intelligence (AI) assistant designed for personal superintelligence. Rapid adoption of new AI tools and ad system upgrades is expanding user engagement and establishing new monetization paths. Three things management said stand out.
Meta introduced its Muse personal agent, an AI assistant that executes tasks for users, and recorded rapid adoption driven by unexpected shopping volume. Building a large consumer network enables the company to generate transaction fees from business partners over time.
Management is pacing investments in virtual reality (VR) hardware to prioritize software and personal agent models. Reducing operating losses in this segment's profit and loss (P&L) statement frees up capital to fund high-return AI infrastructure.
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22.10.26
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|Barclays Capital
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|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|576,90
|-0,16%
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