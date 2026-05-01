Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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01.05.2026 02:00:00
Meta, Amazon, Wall Street: Global giants slashing headcounts worldwide
BT rounds up recent moves by major companies to pare their workforce in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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