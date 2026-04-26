Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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26.04.2026 23:05:22
Meta, Google, Amazon, Microsoft, and SoFi All Report on April 29. Should You Buy Before Earnings?
In this video, I will go over the market's expectations for the following companies reporting earnings on April 29. Meta Platform (NASDAQ: META), Google, Amazon, Microsoft, and SoFi. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of April. 21, 2026. The video was published on April. 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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