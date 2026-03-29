Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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29.03.2026 15:00:00
Meta, Micron, Amazon, or Google. Which Big Tech Stock Is The Best Buy Right Now?
In this video, I will discuss recent news about Meta, Micron (NASDAQ: MU), Amazon, and Alphabet. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of March. 26, 2026. The video was published on March. 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)
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27.03.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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26.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
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25.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)