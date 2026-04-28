Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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28.04.2026 12:59:20
Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
Facebook's parent company said it would slash 10% of its workforce, while Microsoft is offering an early retirement scheme. The cuts come as both tech giants make massive investments in AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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18:19
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
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|Meta-Aktie unbeeindruckt: EU-Internetwächter rügen Meta wegen unzureichendem Schutz minderjähriger Nutzer (dpa-AFX)
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29.04.26
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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11:47
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|13:27
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|Barclays Capital
|13:04
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|13:02
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:47
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