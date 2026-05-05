Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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05.05.2026 10:39:21
Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
Facebook's parent company said it would slash 10% of its workforce, while Microsoft is offering an early retirement scheme. The cuts come as both tech giants make massive investments in AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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01.05.26
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30.04.26
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|30.04.26
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|30.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|30.04.26
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|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|514,30
|-1,46%
|Microsoft Corp.
|351,10
|-0,59%
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