Microsoft Aktie
ISIN: ARDEUT110285
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06.05.2026 02:31:23
Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
Facebook's parent company said it would slash 10% of its workforce, while Microsoft is offering an early retirement scheme. The cuts come as both tech giants make massive investments in AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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