Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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12.05.2026 10:55:48
Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
Facebook's parent company said it would slash 10% of its workforce, while Microsoft is offering an early retirement scheme. The cuts come as both tech giants make massive investments in AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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|Chris Hohn’s hedge fund slashes $8bn Microsoft stake in warning over AI disruption (Financial Times)
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07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
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