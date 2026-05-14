Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
14.05.2026 05:03:19
Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
Facebook's parent company said it would slash 10% of its workforce, while Microsoft is offering an early retirement scheme. The cuts come as both tech giants make massive investments in AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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