Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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18.05.2026 19:51:20
Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
Facebook's parent company said it would slash 10% of its workforce, while Microsoft is offering an early retirement scheme. The cuts come as both tech giants make massive investments in AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|525,20
|-0,66%
|Microsoft Corp.
|363,30
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