Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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19.06.2026 08:15:52
Meta, TikTok And YouTube Face New Hurdle As Appeals Court Allows Ohio To Enforce Parental Consent Requirement For Users Under 16
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