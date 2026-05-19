Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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19.05.2026 08:01:00
Meta: Vor Massenentlassung auch noch tausende Stellenwechsel angekündigt
Meta will am Mittwoch zehn Prozent der Belegschaft über ihre Entlassung informieren. Noch einmal fast genau so viele sollen in neue KI-Abteilungen wechseln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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