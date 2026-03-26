Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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26.03.2026 12:01:32
Meta, YouTube found liable in US social media addiction case
A California jury has declared that social media giants Meta and YouTube were liable for harming a young woman by designing their platforms to be addictive. The verdict could affect many more cases.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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