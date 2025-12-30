Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.12.2025 09:57:00
Meta acquisition is latest megacap tech bet on AI to finish the year
Giant tech companies are closing the year with a flurry of deals as they position for further advances in artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|557,00
|-0,32%