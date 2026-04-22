Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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23.04.2026 01:13:00
Meta Adds New Live Chat Feature to Threads for NBA Playoffs, Major Events
Threads users can chat in real-time conversations during big cultural events.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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