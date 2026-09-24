Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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24.09.2026 08:03:08

Meta AI Glasses To Record Audio In Dolby Atmos

(RTTNews) - Dolby Laboratories (DLB) and Meta (META) announced the expansion of Dolby experiences within the Meta ecosystem of devices and platforms. Meta AI glasses are the first global consumer device capable of capturing audio in Dolby Atmos. Users can capture their favorite moments and share them on Instagram.

Meta also announced that its newest VR device will support Dolby Vision and Dolby Atmos, enabling more immersive experiences for movies, shows, sports, concerts, and other premium VR experiences when it launches next year.

At last close on NasdaqGS, Meta shares were trading at $744.10.

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Aktien in diesem Artikel

Dolby Laboratories Inc. 50,45 0,20% Dolby Laboratories Inc.
Meta Platforms (ex Facebook) 685,70 0,23% Meta Platforms (ex Facebook)

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