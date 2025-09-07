Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Unrechtmäßige Sperrung?
|
07.09.2025 13:06:00
Meta-Aktie: Anwalt namens Mark Zuckerberg reicht Klage gegen Facebook ein
Mark S. Zuckerberg betreibt neben einem privaten Profil auch ein berufliches, für das er Werbung schaltet. Die berufliche Facebook-Seite sei allein in den vergangenen acht Jahren fünfmal gesperrt worden, beschwerte er sich. Sie wieder online zu bringen, habe oft Monate gedauert, obwohl er jedes Mal rasch die nötigen Unterlagen eingereicht habe. Dabei sei eine Sperrung seines Accounts bereits im Jahr 2011 von amerikanischen und internationalen Medien aufgegriffen worden.
Zuckerberg, der bereits seit 38 Jahren als Anwalt aktiv ist, gab der Klage zufolge über die Jahre mehr als 11.000 Dollar für Werbung bei Facebook aus - in der Hoffnung, neue Kunden zu angeln. Seine Facebook-Seite sei im Mai dieses Jahres erneut blockiert und bis heute nicht wieder freigeschaltet worden. Der Anwalt wirft dem Konzern nun unter anderem Vertragsbruch vor, weil er nicht die vereinbarte Gegenleistung für seine Ausgaben als Anzeigenkunde erhalten habe. Er fordert, dass Facebook vom Gericht untersagt wird, seine Profile zu sperren.
/so/DP/zb
INDIANAPOLIS/MENLO PARK (dpa-AFX)
|31.07.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
