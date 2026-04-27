Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Sicherheitsprüfung
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27.04.2026 17:05:00
Meta-Aktie dennoch fester: Rückschlag im KI-Wettlauf in China
Manus entwickelt sogenannte KI-Agenten. Solche Programme sollen nicht nur Fragen beantworten, sondern mit wenig menschlichem Eingriff komplexere Aufgaben erledigen können.
Facebook-Mutter Meta wollte Manus kaufen
Das Unternehmen hatte seine Wurzeln in China, verlagerte seinen Sitz aber später nach Singapur. Im Dezember wurde dann ein Medienberichten zufolge mehr als zwei Milliarden Dollar schwerer Deal mit dem Facebook-Konzern Meta bekannt.
Peking sieht den Vorgang offenbar als sicherheitspolitisch heikel. Berichten zufolge waren während der Prüfung zeitweise führende Manager des Unternehmens daran gehindert worden, China zu verlassen, darunter auch Mitgründer Xiao Hong.
Die Meta-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,66 Prozent höher bei 679,57 US-Dollar.
/jpt/DP/jha
PEKING (dpa-AFX)
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