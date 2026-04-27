Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sicherheitsprüfung 27.04.2026 17:05:00

Meta-Aktie dennoch fester: Rückschlag im KI-Wettlauf in China

Meta-Aktie dennoch fester: Rückschlag im KI-Wettlauf in China

China hat die Übernahme des KI-Start-ups Manus durch den US-Konzern Meta blockiert.

Die zuständige Stelle für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe den Deal verboten und die Beteiligten angewiesen, die Transaktion rückgängig zu machen, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mit.

Manus entwickelt sogenannte KI-Agenten. Solche Programme sollen nicht nur Fragen beantworten, sondern mit wenig menschlichem Eingriff komplexere Aufgaben erledigen können.

Facebook-Mutter Meta wollte Manus kaufen

Das Unternehmen hatte seine Wurzeln in China, verlagerte seinen Sitz aber später nach Singapur. Im Dezember wurde dann ein Medienberichten zufolge mehr als zwei Milliarden Dollar schwerer Deal mit dem Facebook-Konzern Meta bekannt.

Peking sieht den Vorgang offenbar als sicherheitspolitisch heikel. Berichten zufolge waren während der Prüfung zeitweise führende Manager des Unternehmens daran gehindert worden, China zu verlassen, darunter auch Mitgründer Xiao Hong.

Die Meta-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,66 Prozent höher bei 679,57 US-Dollar.

/jpt/DP/jha

PEKING (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Meta-Aktie vor nächstem Schub? KI-Modell und Milliarden-Partnerschaft mit CoreWeave im Fokus

Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten