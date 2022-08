Meta-Aktie dennoch im Plus: Unzählige Facebook-Newsfeeds von Nachrichten an Prominente geflutet

Viele Nutzer haben am Mittwoch Facebook zeitweise kaum nutzen können, weil ihre Newsfeeds mit Nachrichten wildfremder Leute an Prominente geflutet waren.

Facebook erklärte das Problem mit einem Konfigurationsfehler und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten.

Besonders hart traf es einige Nutzer, die bei Facebook Beiträge von sehr populären Künstlern wie zum Beispiel Coldplay, Taylor Swift oder Lady Gaga abonniert hatten. In ihren Feeds war teilweise nichts außer Fan-Nachrichten zu sehen. Einige Nutzer schalteten schnell und verschickten über Nachrichten an Prominenten-Accounts Scherze oder Werbung für Kryptowährungen - in der Hoffnung, dass sie so mehr Leute zu sehen bekommen. Im Laufe des Mittwochvormittags deutscher Zeit flauten die Fehlermeldungen bei Plattformen wie allestörungen.de wieder ab.

Die Meta-Aktie steigt im Handel an der NASDAQ zeitweise um 1,46 Prozent auf 163,46 US-Dollar.

MENLO PARK (dpa-AFX)