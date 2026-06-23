Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Markteinführung 23.06.2026 21:37:04

Meta-Aktie dennoch in Rot: Neue KI-Datenbrillen erhältlich

Meta-Aktie dennoch in Rot: Neue KI-Datenbrillen erhältlich

Meta Platforms hat eine neue Reihe von Meta-Brillen mit integriertem KI-Assistenten auf den Markt gebracht.

Die Datenbrillen, die in Zusammenarbeit mit dem Optikkonzern Essilorluxottica entwickelt wurden, bauen auf den Funktionen der bisherigen KI-Brillen des Facebook-Mutterkonzerns auf und sind in neuen Formen und Farben erhältlich. Die Verkaufspreise beginnen ab 299 US-Dollar.

Nutzer können per Knopfdruck durch die Brille mit Meta AI interagieren. Darüber hinaus sind Telefonate mit dem Gerät möglich, Sprachbefehle können gegeben und Musik gehört werden. Die Brillen sind mit Korrektionsgläsern kompatibel.

Smartglasses sind eines der vielen Geschäftsfelder, in die Meta investiert, um mit anderen großen KI-Anbietern wie Anthropic und Alphabet zu konkurrieren.

Das Produkt ist bei den Verbrauchern beliebter als Virtual-Reality-Headsets. Meta lieferte im vergangenen Jahr 7,3 Millionen Paar Ray-Ban Meta Smartglasses aus. Das sind mehr als jemals in einem Jahr von seinen VR-Headsets verkauft wurden.

Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie fällt zeitweise um 0,23 Prozent auf 562,56 Dollar.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Warum die Meta-Aktie nach Kapitalmaßnahme in die Tiefe rauscht

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten