Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Expertenempfehlung 10.09.2026 11:30:39

Meta-Aktie gewinnt: JPMorgan spricht Kaufempfehlung aus

Meta-Aktie gewinnt: JPMorgan spricht Kaufempfehlung aus

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Meta von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Auch das Kursziel wurde angehoben.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für den Konzern von 640 auf 820 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Auch nach der 20-prozentigen Erholung vom jüngsten Tief habe die Aktie des Social-Media-Riesen noch deutlich Luft nach oben, begründete Doug Anmuth am Donnerstag seine Empfehlung. Denn obwohl sich Meta Platforms in der Anfangsphase der Einführung wegweisender KI-Modelle und KI-gesteuerter Produkte außerhalb des Werbebereichs befinde, liege der Aktienkurs seit Jahresbeginn noch im Minus, während der marktbreite S&P-500-Index deutlich zugelegt habe.

Die Meta-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,92 Prozent höher bei 659,72 US-Dollar.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 03:31 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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