Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Quartalszahlen vorgelegt
|
21.10.2026 23:04:00
Meta-Aktie im Aufwind: Quartalszahlen übertreffen die Prognosen
Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 berichtet. Dabei erzielte der Konzern einen verwässerten Gewinn je Aktie von 3,83 US-Dollar. Ohne eine einmalige Belastung aus einer Vereinbarung zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten hätte der Gewinn je Aktie 7,40 US-Dollar betragen. Damit übertraf Meta die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 6,63 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Gewinn je Aktie vor Jahresfrist noch bei 1,05 US-Dollar gelegen hatte.
Meta übertrifft Umsatzprognosen im dritten Quartal
Der Umsatz belief sich auf 64,60 Milliarden US-Dollar nach 51,24 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der breite Markt hatte dem Techunternehmen zuvor Erlöse von 63,34 Milliarden US-Dollar zugetraut, ein Wert, den Meta überboten hat. Im Jahresvergleich steigerte der Konzern seinen Umsatz damit um 26 Prozent.
Unter dem Strich erzielte Meta einen Nettogewinn von 9,86 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch rund 2,71 Milliarden US-Dollar zu Buche gestanden hatten. Das Ergebnis wurde durch eine einmalige Belastung von 9,89 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einer Vereinbarung zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten mit 52 US-Generalstaatsanwälten beeinträchtigt.
Meta erhöht Investitionen in KI-Infrastruktur
Meta wird in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investieren. Der Konzern hob die Untergrenze seiner Ausgabenprognose damit erneut um fünf Milliarden US-Dollar an. In der Spitze rechnet das Unternehmen weiterhin mit Investitionen von 145 Milliarden US-Dollar. Konzernchef Mark Zuckerberg baut die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit Vorreitern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI aggressiv aus.
Finanziert wird der KI-Ausbau weiterhin durch das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns.
Meta gibt Umsatzprognose für das vierte Quartal ab
Für das vierte Quartal 2026 rechnet die Facebook-Mutter mit einem Umsatz von 73 bis 76 Milliarden US-Dollar.
Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,64 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es 3,6 Milliarden gewesen. Zum Konzern gehören neben Facebook auch der Chatdienst WhatsApp, die Foto- und Video-Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Musks Twitter-Nachfolger X.
Die Meta-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 3,32 Prozent fester bei 720,68 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
23:00
|ROUNDUP 2: Meta soll Milliarden wegen Cambridge Analytica zahlen (dpa-AFX)
|
22:59
|Meta investiert mindestens 135 Milliarden Dollar in KI (dpa-AFX)
|
22:07
|Meta to create new non-voting share class to enable AI fundraising (Financial Times)
|
20:20
|Meta Platforms: Milliardenstrafe in New Mexico – Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
20:09
|ROUNDUP: Meta soll Milliarden wegen Cambridge Analytica zahlen (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Joel Kaplan to step down as Meta global affairs chief (Financial Times)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
20.10.26
|Ausblick: Meta Platforms (ex Facebook) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|621,80
|0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street ging es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.