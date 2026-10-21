Meta-Aktie im Aufwind: Quartalszahlen übertreffen die Prognosen

Meta Platforms hat seine Bücher geöffnet. Anleger achten nicht nur auf die Geschäftsentwicklung, sondern auch auf die Prognosen des Facebook-Konzerns.

Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 berichtet. Dabei erzielte der Konzern einen verwässerten Gewinn je Aktie von 3,83 US-Dollar. Ohne eine einmalige Belastung aus einer Vereinbarung zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten hätte der Gewinn je Aktie 7,40 US-Dollar betragen. Damit übertraf Meta die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 6,63 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Gewinn je Aktie vor Jahresfrist noch bei 1,05 US-Dollar gelegen hatte.

Meta übertrifft Umsatzprognosen im dritten Quartal

Der Umsatz belief sich auf 64,60 Milliarden US-Dollar nach 51,24 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der breite Markt hatte dem Techunternehmen zuvor Erlöse von 63,34 Milliarden US-Dollar zugetraut, ein Wert, den Meta überboten hat. Im Jahresvergleich steigerte der Konzern seinen Umsatz damit um 26 Prozent.

Unter dem Strich erzielte Meta einen Nettogewinn von 9,86 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch rund 2,71 Milliarden US-Dollar zu Buche gestanden hatten. Das Ergebnis wurde durch eine einmalige Belastung von 9,89 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einer Vereinbarung zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten mit 52 US-Generalstaatsanwälten beeinträchtigt.

Meta erhöht Investitionen in KI-Infrastruktur

Meta wird in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investieren. Der Konzern hob die Untergrenze seiner Ausgabenprognose damit erneut um fünf Milliarden US-Dollar an. In der Spitze rechnet das Unternehmen weiterhin mit Investitionen von 145 Milliarden US-Dollar. Konzernchef Mark Zuckerberg baut die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit Vorreitern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI aggressiv aus.

Finanziert wird der KI-Ausbau weiterhin durch das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns.

Meta gibt Umsatzprognose für das vierte Quartal ab

Für das vierte Quartal 2026 rechnet die Facebook-Mutter mit einem Umsatz von 73 bis 76 Milliarden US-Dollar.

Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,64 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es 3,6 Milliarden gewesen. Zum Konzern gehören neben Facebook auch der Chatdienst WhatsApp, die Foto- und Video-Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Musks Twitter-Nachfolger X.

Die Meta-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 3,32 Prozent fester bei 720,68 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX