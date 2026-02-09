Meta Platforms Aktie

Meta widerspricht 09.02.2026 11:10:02

Meta-Aktie im Minus: Einstweilige EU-Maßnahmen gegen Whatsapp

Meta-Aktie im Minus: Einstweilige EU-Maßnahmen gegen Whatsapp

Die Europäische Union hat am Montag eine Mitteilung über Beschwerdepunkte an Meta Platforms übermittelt.

Die Mitteilung erfolgte im Rahmen einer Untersuchung, wie der Tech-Konzern mit konkurrierenden KI-Chatbots auf seinem Messenger Whatsapp umgeht.

Die Europäische Kommission kündigte an, Meta einstweilige Maßnahmen aufzuerlegen, nachdem der Konzern seine Richtlinien geändert hat. Damit will Meta konkurrierende Chatbots daran hindern, ein Tool zu nutzen, mit dem Unternehmen über Whatsapp mit Kunden kommunizieren können.

Ein Meta-Sprecher sagte, die Kommission gehe fälschlicherweise davon aus, dass die Programmierschnittstelle für Unternehmen, Whatsapp Business API, ein entscheidender Vertriebskanal für Chatbots sei. "Es gibt viele KI-Optionen, und die Menschen können sie über App-Stores, Betriebssysteme, Geräte, Websites und Industriepartnerschaften nutzen", so der Sprecher.

Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie verliert zeitweise 0,12 Prozent auf 660,65 Dollar.

DOW JONES

