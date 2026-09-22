Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|KI-Agent
|
22.09.2026 20:30:09
Meta-Aktie kaum bewegt: Jefferies erhöht Ziel und bleibt bei 'Buy'
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 710 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Muse ist frei", schrieb Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar in Anspielung an den gleichnamigen neuen KI-Agenten des Facebook-Konzerns. Es verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen.
Im NASDAQ-Handel schloss das Papier am Montag 11,43 Prozent höher bei 741,25 US-Dollar. Damit verzeichnete die Aktie ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025. Im Dienstags-Handel geht es mit 0,06 Prozent geringfügig nach unten auf 740,82 US-Dollar.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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