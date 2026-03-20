Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Nach Nutzerprotest
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20.03.2026 13:29:00
Meta-Aktie kaum verändert: Strategiewechsel bei Horizon Worlds überzeugt Anleger
Meta hatte vor wenigen Tagen angekündigt, die 3D-Version von Horizon Worlds Mitte Juni abzuschalten. Danach sollte es nur noch eine Variante für Mobilgeräte wie Smartphones geben. Bosworth verwies auf die Reaktion von Nutzern auf die Ankündigung. Zugleich bekräftigte er, dass der Fokus bei Horizon künftig auf der Smartphone-Plattform liegen werde.
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte über Jahre versucht, virtuelle Realität (VR) als nächste Computer-Plattform zu etablieren. Auch die Umbenennung des Konzerns von Facebook zu Meta im Jahr 2021 hing damit zusammen: Der Name lehnt an die Bezeichnung "Metaverse" für virtuelle Welten an.
Das Interesse der Nutzer blieb jedoch überschaubar: Die Sparte Reality Labs, in der die Quest-Headsets und Horizon Worlds entwickelt wurden, schrieb Quartal für Quartal operative Verluste von mehreren Milliarden Dollar.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Meta-Aktie zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 605,70 US-Dollar.
/so/DP/zb
MENLO PARK (dpa-AFX)
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