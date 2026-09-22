Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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KI-Agent 22.09.2026 10:03:39

Meta-Aktie klettert: Jefferies erhöht Ziel und bleibt bei 'Buy'

Meta-Aktie klettert: Jefferies erhöht Ziel und bleibt bei 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hebt das Kursziel für Meta an und belässt die Einstufung auf „Buy“.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 710 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Muse ist frei", schrieb Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar in Anspielung an den gleichnamigen neuen KI-Agenten des Facebook-Konzerns. Es verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen.

Im NASDAQ-Handel schloss das Papier am Montag 11,43 Prozent höher bei 741,25 US-Dollar. Damit verzeichnete die Aktie ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025. Im vorbörslichen Handel geht es mit 0,5 Prozent noch weiter nach oben auf 744,96 US-Dollar.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com

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