Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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01.07.2026 23:25:58
Meta-Aktie legt kräftig zu : US-Anleger halten sich zurück
Kommt eine Zinserhöhung oder nicht? Die US-Anleger hören genau hin, wenn der neue Fed-Chef spricht, doch der lässt sich nicht in die Karten blicken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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