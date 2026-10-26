NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Für KI-Investitionen
|
26.10.2026 13:04:00
Meta-Aktie legt zu: Konzern will mit Aktienverkäufen Kapital einsammeln
Das Unternehmen will Stamm- und Vorzugsaktien im Volumen von rund 35 Milliarden Dollar anbieten, wie es am Montag mitteilte. Zudem plant Meta, bis zu 60 Milliarden US-Dollar über ein sogenanntes "At-the-Market"-Programm (ATM) zu erlösen. Das ist ein Verfahren, das es Unternehmen ermöglicht, Aktien schrittweise direkt am freien Markt zu verkaufen. Bei diesen Aktien handelt es sich um die geplanten stimmrechtslosen Aktien der Klasse C. Damit will sich das Unternehmen Kapital für den Wettlauf um die führende Rolle bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz sichern.
Dabei hat Meta bereits NVIDIA, AMD (Advanced Micro Devices) sowie Broadcom als mögliche Ankerinvestoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Aktienangebots Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, wie es weiter hieß. Die Interessensbekundungen seien allerdings weder verbindliche Vereinbarungen noch feste Kaufverpflichtungen.
Die Meta Platforms-Aktie notiert am Montag vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 1,7 Prozent höher bei 653,90 US-Dollar.
/nas/stk/mis
MENLO PARK (dpa-AFX)
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