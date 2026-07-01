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01.07.2026 17:05:38
Meta-Aktie mit Kursrally, CoreWeave sackt zweistellig ab: Angebliche Cloud-Pläne von Facebook-Mutter beflügeln - Konkurrenz schwächelt
Der Social-Media-Gigant entwickelt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf informierte Personen beruft, Pläne für ein Cloud-Infrastrukturgeschäft. Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Zudem erwäge Meta, den Zugang zu "roher" Rechenkapazität zu verkaufen, ähnlich wie andere sogenannte "Neocloud"-Anbieter- etwa CoreWeave.
Die Meta-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 11,39 Prozent auf 627,43 US-Dollar zu. Das CoreWeave-Papier 13,19 Prozent auf 86,50 US-Dollar absackt. Unter den Branchengrößen mit Cloudgeschäft gaben Amazon und Oracle zudem nach. Die Alphabet-A-Aktie hielt sich stabil. Microsoft legte zu.
Meta würde - sollten die Pläne umgesetzt werden -, auch Branchengrößen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud mit dem neuen Geschäftsfeld Konkurrenz machen.
/ck/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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