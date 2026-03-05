Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|KI-Anbieter
|
05.03.2026 20:40:41
Meta-Aktie sinkt: KI-Konkurrenz darf in WhatsApp
Meta hat die Kommission nun über seinen Plan informiert, den Zugang konkurrierender KI-Anbieter zu Whatsapp gegen eine Gebühr wiederherzustellen, sagte ein EU-Sprecher. Die Behörde werde prüfen, wie sich dieser Schritt auf ihre Untersuchung auswirken könnte.
Zuvor hatte die Europäische Kommission erklärt, sie könne im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung zur KI-Politik eine einstweilige Anordnung gegen das Unternehmen verhängen.
Die Kommission teilte Meta vergangenen Monat mit, dass der Ausschluss konkurrierender Chatbots auf Whatsapp den Wettbewerb behindern könnte.Im NASDAQ-Handel verliert die Meta-Aktie zeitweise 2,14 Prozent auf 653,54 US-Dollar.
DJG/DJN/kla/mpt
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,mundissima / Shutterstock.com,Valeriya Zankovych / Shutterstock.com
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
05.03.26
|Bundestag streitet über Altersgrenze für Social Media (dpa-AFX)
|
27.02.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Meta-Aktie stabil: Urteil gegen Facebooks Freunde-Finder (dpa-AFX)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: AMD mit Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|ROUNDUP: Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus (dpa-AFX)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS: AMD mit vorbörslichem Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Meta agrees multibillion-dollar chip deal with AMD (Financial Times)
|
23.02.26
|WDH: Grüne stützen CDU bei Social-Media-Verbot für Kinder (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|569,30
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX startet höher -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Start leicht nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.