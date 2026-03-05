Meta Platforms Aktie

KI-Anbieter 05.03.2026 20:40:41

Meta-Aktie sinkt: KI-Konkurrenz darf in WhatsApp

Meta-Aktie sinkt: KI-Konkurrenz darf in WhatsApp

Meta Platforms wird konkurrierenden Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI) erlauben, mit Nutzern auf seiner Messaging-Plattform Whatsapp zu kommunizieren.

Meta hat die Kommission nun über seinen Plan informiert, den Zugang konkurrierender KI-Anbieter zu Whatsapp gegen eine Gebühr wiederherzustellen, sagte ein EU-Sprecher. Die Behörde werde prüfen, wie sich dieser Schritt auf ihre Untersuchung auswirken könnte.

Zuvor hatte die Europäische Kommission erklärt, sie könne im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung zur KI-Politik eine einstweilige Anordnung gegen das Unternehmen verhängen.

Die Kommission teilte Meta vergangenen Monat mit, dass der Ausschluss konkurrierender Chatbots auf Whatsapp den Wettbewerb behindern könnte.

Im NASDAQ-Handel verliert die Meta-Aktie zeitweise 2,14 Prozent auf 653,54 US-Dollar.

DJG/DJN/kla/mpt

DOW JONES

24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
