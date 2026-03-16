Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Entlassungswelle
|
16.03.2026 17:32:39
Meta-Aktie springt an: Fokus auf KI-Effizienz treibt an - Zahlreiche Kündigungen im Blick
"Der Markt begrüßt einmal mehr die Chance, dass der Fokus auf Effizienz gerichtet wird", kommentierte zu Wochenbeginn Marktbeobachter Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Laut Brent Thill vom Analysehaus Jefferies, der Meta nicht nur mit "Buy" bewertet, sondern als "Top Pick" sieht, verstärkt der Bericht zum Arbeitsplatzabbau den Eindruck, dass mit Künstlicher Intelligenz (KI) umfangreiche Produktivitätssteigerungen möglich sind - und massive Investitionen in diese Technologien abgefedert werden können.
Die Schlussfolgerung daraus lautet Thill zufolge, dass sich nicht nur die Margen von Meta verbessern, sondern dass diese Nachricht auch den gesamten Technologie- und Softwaresektor beeinflussen dürfte. "Investoren dürften den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzahl, Wachstum und Profitabilität neu bewerten."
Ziel der Entlassungen soll laut dem Reuters-Bericht sein, die geplanten Massen-Investitionen in die Infrastruktur für KI zu kompensieren. Ende Januar hatte das Unternehmen angekündigt, die Ausgaben für KI-Infrastruktur drastisch hochzufahren. Unternehmenschef Mark Zuckerberg hatte damals im Wettkampf mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI oder Google (Alphabet C (ex Google)) große Ambitionen signalisiert. Die Reaktion der Anleger war aber nur kurz positiv: Vom ersten Sprung auf ein Hoch seit Ende Oktober kamen die Aktien seit Ende Januar deutlich zurück.
Als ein nächster Schritt in Sachen KI-Investitionen wurde an diesem Montag bekannt, dass Meta über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 27 Milliarden US-Dollar ausgeben will, um sich KI-Infrastruktur des niederländischen Cloud-Spezialisten Nebius Group zu sichern. Dessen in New York gelistete Anteilsscheine sprangen daraufhin zuletzt um 13 Prozent nach oben. Die Citigroup nahm die Nebius-Aktie außerdem mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung auf.
/tih/ck/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.03.26
|Meta Platforms-Aktie im Minus: Gerichtsstreit um Nutzerdaten - Klage gegen WhatsApp wegen Facebook-Übermittlung (dpa-AFX)
|
13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Steinmeier für Social-Media-Verbot für Kinder (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Söder skeptisch bei Social-Media-Verbot - 'nicht nur Blabla' (dpa-AFX)