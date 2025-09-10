Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kritik 10.09.2025 12:43:39

Meta-Aktie stabil: EU-Gericht beanstandet Regulierungsgebühren für Meta und TikTok

Meta-Aktie stabil: EU-Gericht beanstandet Regulierungsgebühren für Meta und TikTok

Die EU-Kommission muss nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union bei den Aufsichtsgebühren für Facebook, Instagram und Tiktok formell nachbessern.

Grundsätzlich seien die Plattformen jedoch zur Zahlung verpflichtet, weshalb die entsprechenden Gebührenbeschlüsse vorläufig wirksam bleiben, teilten die Richterinnen und Richter in Luxemburg mit. Gegen die Entscheidung kann noch ein Rechtsmittel beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eingelegt werden.

Die EU-Kommission erhebt von Anbietern sogenannter sehr großer Plattformen - zu denen sie auch Facebook und Instagram aus dem Meta-Konzern sowie Tiktok zählt - eine jährliche Aufsichtsgebühr nach dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA). Der DSA soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte von Dritten auf ihren Seiten schnell entfernen. Die Überwachung dieser Regeln kostet die EU-Kommission Geld, das sie sich von den großen Plattform-Anbietern zurückholen will. Meta und Tiktok klagten gegen die Kommissionsbeschlüsse, die die Aufsichtsgebühr für ihre Dienste festsetzten.

Richter: Falsche Grundlage für Festsetzung der Gebühren

Das EU-Gericht beanstandete nun, dass die Kommission die Aufsichtsgebühren auf einer falschen Grundlage festsetzte, nämlich über Beschlüsse. Anstatt von Beschlüssen sei an dieser Stelle ein Rechtsakt erforderlich, so die Luxemburger Richterinnen und Richter. Zur Berechnung der Gebührenhöhe ermittelt die Kommission die durchschnittliche monatliche Zahl der aktiven Nutzer auf den Plattformen. Sie stützte sich dabei auf Daten von Drittanbietern. Diese Methodik wurde bisher jedem Beschluss beigefügt.

Die EU-Kommission kommentierte nach Verkündung des Urteils, dass das Gericht seine Methodik als solide bestätigt habe: "kein Berechnungsfehler, keine Aussetzung von Zahlungen, kein Problem mit dem Grundsatz der Gebühr oder ihrer Höhe." Das Urteil des Gerichts erfordere eine rein formale Korrektur des Verfahrens.

Die EU-Kommission hat laut dem EU-Gericht nun zwölf Monate Zeit, nachzubessern.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Meta-Aktie zeitweise 0,06 Prozent tiefer bei 765,26 US-Dollar.

/vni/DP/jha

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Meta-Aktie stärker: Ab Oktober keine politische Werbung in der EU mehr
Meta-Aktie etwas höher: Anwalt namens Mark Zuckerberg reicht Klage gegen Facebook ein
Meta-Aktie im Minus: Personalstopp bei KI-Sparte sorgt für Verunsicherung

Bildquelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com,mundissima / Shutterstock.com,rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen

31.07.25 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
31.07.25 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
31.07.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 Meta Platforms Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 653,80 0,09% Meta Platforms (ex Facebook)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX stabil -- Börsen in Asien in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen