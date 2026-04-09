Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wette auf KI 09.04.2026 15:19:00

Meta-Aktie vor nächstem Schub? KI-Modell und Milliarden-Partnerschaft mit CoreWeave im Fokus

Meta-Aktie vor nächstem Schub? KI-Modell und Milliarden-Partnerschaft mit CoreWeave im Fokus

Die Facebook-Mutter zieht die Aufmerksamkeit durch die langersehnte Vorstellung eines eigenen KI-Modells und weiterer Milliarden-Investitionen auf sich.

• Neues KI-Modell "Muse Spark" vorgestellt - Fokus auf Monetarisierung
• Weitere 21 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur bei CoreWeave
• Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie

Meta präsentiert KI-Modell - doch die entscheidende Frage bleibt offen

Mit "Muse Spark" hat Meta Platforms erstmals seit Monaten wieder ein neues KI-Modell vorgestellt. Dieses bildet laut Unternehmensangaben den Auftakt einer neuen Modellreihe und soll als Grundlage für eine "persönliche Superintelligenz" dienen, die komplexe Aufgaben im Alltag unterstützt. Der Konzern hatte zuvor massiv in Personal und Infrastruktur investiert, unter anderem mit der Verpflichtung von KI-Experte Alexandr Wang.

Der Strategiewechsel wird dabei deutlich: Statt wie bei der Llama-Reihe auf Open-Source setzt Meta nun auf ein proprietäres Modell. Perspektivisch soll der Zugang über bezahlte API-Schnittstellen erfolgen. Entscheidend wird jedoch sein, ob sich daraus tatsächlich neue Einnahmequellen entwickeln lassen. CNBC zufolge sehen Analysten hier noch offene Fragen, da Meta im Vergleich zu Wettbewerbern wie OpenAI, Anthropic oder Google spät in den Markt eingestiegen ist.

Werbung bleibt der Schlüssel zur KI-Strategie

Statt auf Entwicklerökosysteme zu setzen, dürfte Meta seine größte Stärke ausspielen: Werbung. Diese machte zuletzt rund 98 Prozent der Einnahmen aus. Experten zufolge liegt hier auch der wichtigste Hebel für KI.

Durch bessere Zielgruppenansprache, automatisierte Kampagnen und optimierte Inhalte könnte KI die Effizienz von Werbung deutlich steigern. Wie CNBC berichtet, würde das laut Analysten dazu führen, dass Werbekunden höhere Budgets investieren, sofern sich der Return on Investment verbessert. Besonders relevant sind dabei die Stärken von Muse Spark im Bereich Bild- und Videoverarbeitung, was direkt auf Metas Plattformen wie Instagram und Facebook einzahlt.

Milliarden-Deal mit CoreWeave unterstreicht KI-Offensive

Parallel treibt Meta den Ausbau seiner Infrastruktur massiv voran. Wie aus einem weiteren CNBC-Bericht hervorgeht, hat das Unternehmen zusätzliche 21 Milliarden US-Dollar an Ausgaben beim Cloud-Anbieter CoreWeave zugesagt. Bereits zuvor bestand ein Deal über 14,2 Milliarden US-Dollar. Die neuen Vereinbarungen laufen bis 2032 und sichern Meta Zugang zu hochleistungsfähigen Rechenzentren mit GPUs von NVIDIA.

Die Strategie dahinter ist klar: Trotz eigener Rechenzentren bleibt externe Infrastruktur essenziell, um die stark steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung zu bedienen. CoreWeave arbeitet auch mit anderen Branchengrößen wie Microsoft und OpenAI zusammen, was die Bedeutung des Unternehmens im KI-Ökosystem unterstreicht.

Analysten bleiben optimistisch

Auch an der Börse kommt der KI-Kurs zunächst gut an. Bereits zur Wochenmitte zog die Meta-Aktie deutlich an. Am Donnerstag gewinnt das Papier im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise weitere 1,97 Prozent auf 624,44 US-Dollar. Die CoreWeave-Aktie zeigt sich vorbörslich zwischenzeitlich 1,18 Prozent fester bei 89,95 US-Dollar.

Die Analysten zeigen sich überwiegend bullish für die Facebook-Mutter: Laut Daten von TipRanks liegen 39 Kaufempfehlungen und sechs Halteempfehlungen vor, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 847,70 US-Dollar und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 612,42 US-Dollar.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

D-Wave Quantum-Aktie pausiert Aufwärtstrend trotz Rekordaufträgen - das steckt dahinter

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
19.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
18.03.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
18.03.26 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
17.03.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 155,32 -0,30% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen zeigen sich mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen