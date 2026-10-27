Meta-Aktie vor Verwässerung? Milliarden für KI – NVIDIA mischt mit

Meta sammelt Eigenkapital in zwei Tranchen ein und holt NVIDIA ins Boot, doch was bedeutet das für Verwässerung und Kurs der Aktie?

Zwei parallele Platzierungen sollen Metas KI-Ausbau finanzieren

NVIDIA steigt als Investor ein und vertieft die technische Partnerschaft

Terminverkäufe und Pflichtwandlung verschieben die Verwässerung in die Zukunft

Meta Platforms hat am heutigen Dienstag die Preise für zwei parallele Kapitalmaßnahmen festgelegt: Hinterlegungsscheine auf Pflichtwandelvorzugsaktien und Stammaktien der Klasse A über Terminverkäufe. Das Aktienangebot wurde auf 25 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Für Anleger heißt das: Der KI-Ausbau wird zunehmend mit Eigenkapital bezahlt, die Verwässerung verteilt sich auf mehrere Jahre.

Zwei Tranchen, ein Finanzierungsziel

Wie Meta mitteilte, werden 250 Millionen Hinterlegungsscheine zu je 50 US-Dollar ausgegeben, die jeweils einem Zwanzigstel einer Pflichtwandelvorzugsaktie mit 6,50 Prozent Dividende entsprechen. Der Nettoerlös liegt bei rund 12,5 Milliarden US-Dollar, bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei rund 14,3 Milliarden US-Dollar. Die Stammaktien der Klasse A werden zu 625,00 US-Dollar je Aktie platziert, die Konsortialbanken haben zudem eine Option auf weitere Aktien im Wert von bis zu 3,75 Milliarden US-Dollar.

Meta will beide Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen. Reuters meldete gestern, die Angebote dienten der Finanzierung der KI-Expansion. Meta plant für 2026 Investitionsausgaben von 135 bis 145 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen in seiner Mitteilung zur Ankündigung des Angebots angab.

Terminverkäufe verschieben die Verwässerung

Meta schloss Terminverkaufsvereinbarungen mit Morgan Stanley und Goldman Sachs über zunächst 40 Millionen Aktien der Klasse A. Aus dem Verkauf durch die Terminkäufer fließt Meta zunächst kein Erlös. Die Abwicklung soll spätestens am 19. November 2027 erfolgen, dann erwartet das Unternehmen einen Nettoerlös vor Kosten von rund 24,9 Milliarden US-Dollar.

Erst bei der Abwicklung entstehen die neuen Aktien, und erst dann verwässert sich das Ergebnis je Aktie, wie Meta einräumt. Auch die Vorzugsaktien wandeln sich am 15. August 2029 automatisch in Stammaktien, abhängig vom Durchschnittskurs. Meta warnt selbst, dass Terminverkäufe, Wandlungen und Absicherungsgeschäfte den Kurs der Stammaktie belasten und schwanken lassen können. Für Anleger verteilt sich der Effekt damit über Jahre, ist aber nicht verschwunden.

NVIDIA als Investor und Lieferant

Die Kapitalmaßnahme unterstreicht zugleich die enge Verbindung zwischen Metas Finanzierungsstrategie und dem Ausbau seiner KI-Infrastruktur. NVIDIA investiert laut eigener Mitteilung 3 Milliarden US-Dollar in die Aktienplatzierung von Meta. Zugleich wollen beide Konzerne die Zusammenarbeit bei Muse und der Muse-Modellfamilie ausbauen. Meta will mehr NVIDIA-Infrastruktur einsetzen, darunter Vera-Rubin-Systeme, Vera-Prozessoren sowie Spectrum-X-Netzwerktechnik und BlueField-4.

Damit fließt ein Teil des Kapitals absehbar zu einem Zulieferer zurück, der zugleich als Anteilseigner auftritt. Das stärkt die Verbindung, macht Metas Ausgaben für KI-Hardware aber nicht kleiner. Offen bleibt, wie viel der Investition tatsächlich zustande kommt, denn NVIDIA beschreibt sie mit Abschlussbedingungen.

Analysten und Vorgeschichte der Klasse C

Der Kapitalbeschaffung ging die Ankündigung einer stimmrechtslosen Klasse-C-Aktie voraus, die Meta am 21. Oktober per Satzungsänderung in Delaware hinterlegt hat. Ein späteres Programm über rund 60 Milliarden US-Dollar soll Klasse-C-Aktien betreffen, laut Meta nicht vor dem ersten Quartal 2027.

Von 44 von TipRanks erfassten Analysten stufen 38 die Aktie mit Buy ein, sechs mit Hold, das mittlere Kursziel beträgt 852,31 US-Dollar.

Was die Platzierungen für Anleger der Meta-Aktie bedeuten

Für Anleger kommt es nun darauf an, ob Meta mit seinen hohen Investitionen in KI langfristig zusätzliche Umsätze und Gewinne erzielen kann. Die Kapitalmaßnahmen sichern dem Konzern finanziellen Spielraum, erhöhen aber zugleich das Risiko einer Verwässerung und binden erhebliche Mittel. Die Beteiligung von NVIDIA unterstreicht die strategische Bedeutung des KI-Ausbaus, ersetzt jedoch keinen Nachweis seiner wirtschaftlichen Rentabilität. Entscheidend wird daher sein, ob Meta die steigenden Investitionskosten in nachhaltiges Wachstum ummünzen kann.

Am Dienstag notiert die Meta-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 628,72 US-Dollar, während die NVIDIA-Papiere um 0,38 Prozent auf 215,17 US-Dollar fallen.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.at

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