Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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17.07.2026 20:32:45
Meta and Anthropic in talks for up to $10bn data centre deal
Social media giant is considering launching a cloud business as it spends $145bn on infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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17.07.26
|Meta and Anthropic in talks for up to $10bn data centre deal (Financial Times)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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14.07.26
|Apple, Amazon, Meta, SK Hynix, Mercedes - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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14.07.26