Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
17.08.2026 12:00:10
Meta and BlackRock’s $14bn data centre exposes lenders to insurance gap
Investors in gigawatt-scale campuses face billions in underinsured risks as insurers balk at cost of full coverageWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
12:00
|Meta and BlackRock’s $14bn data centre exposes lenders to insurance gap (Financial Times)
|
12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Gap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gap von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Investors bet on AI drug discovery despite approval gap (Financial Times)
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gap Inc.
|17,68
|-0,76%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|508,20
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.