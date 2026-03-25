Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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25.03.2026 18:47:17
Meta and Google Lose California Social Media Addiction Trial, Must Pay Damages
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