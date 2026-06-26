Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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26.06.2026 15:47:46

Meta and Microsoft Look Cheap. But What If the Bears Are Right?

In this video, I will cover the bull and bear case for two of the biggest names in tech and explain whether the current valuation discount is a gift or a warning sign. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of June. 24, 2026. The video was published on June. 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
05.05.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
04.05.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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Meta Platforms (ex Facebook) 484,05 1,24% Meta Platforms (ex Facebook)
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 18 200,00 -4,11% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 329,60 6,25% Microsoft Corp.

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