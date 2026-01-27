Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.01.2026 03:02:44
Meta And Other Social Media Giants Ask Federal Judge To Dismiss Lawsuits Claiming Platforms Were Designed To Addict Children
This article Meta And Other Social Media Giants Ask Federal Judge To Dismiss Lawsuits Claiming Platforms Were Designed To Addict Children originally appeared on Benzinga.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
