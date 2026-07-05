Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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05.07.2026 21:07:00

Meta and Tesla Are Suddenly Worth the Same $1.48 Trillion. Which Stock Wins from Here?

Two companies that agree on almost nothing closed Thursday agreeing on exactly one thing: what they're worth. Meta Platforms (NASDAQ: META) and Tesla (NASDAQ: TSLA) each ended the week at a market value of about $1.48 trillion.Meta got there by falling. Its shares sit about 27% below their 52-week high, including a 4.9% slide on Thursday alone, as investors fret over its swelling spending plans and what artificial intelligence (AI) chatbots and agents could mean for its advertising machine. Tesla got there by falling, too -- about 21% below its high -- but on the same day it reported second-quarter deliveries up about 25% year over year.Same price tag, very different businesses. Which one wins from here?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
01.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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