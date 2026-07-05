Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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05.07.2026 21:07:00
Meta and Tesla Are Suddenly Worth the Same $1.48 Trillion. Which Stock Wins from Here?
Two companies that agree on almost nothing closed Thursday agreeing on exactly one thing: what they're worth. Meta Platforms (NASDAQ: META) and Tesla (NASDAQ: TSLA) each ended the week at a market value of about $1.48 trillion.Meta got there by falling. Its shares sit about 27% below their 52-week high, including a 4.9% slide on Thursday alone, as investors fret over its swelling spending plans and what artificial intelligence (AI) chatbots and agents could mean for its advertising machine. Tesla got there by falling, too -- about 21% below its high -- but on the same day it reported second-quarter deliveries up about 25% year over year.Same price tag, very different businesses. Which one wins from here?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
01.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Gerüchte zu Cloud-Plan treibt Meta - CoreWeave sacken ab (dpa-AFX)
|
01.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
01.07.26
|Meta-Aktie mit Kursrally, CoreWeave sackt zweistellig ab: Angebliche Cloud-Pläne von Facebook-Mutter beflügeln - Konkurrenz schwächelt (dpa-AFX)
|
01.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 825 Dollar (dpa-AFX)
|
01.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
01.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|517,70
|1,23%
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