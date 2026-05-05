Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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05.05.2026 18:09:54
Meta and Zuckerberg sued by publishers over ‘massive’ copyright infringement
Tech giant faces lawsuit from five large groups over its use of copyrighted works to train Llama AI modelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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