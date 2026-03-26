Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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26.03.2026 11:05:00
Meta baut Stellen ab und testet KI-getriebene Teams
Meta baut in Reality Labs erneut Stellen ab und erprobt innerhalb der Abteilung eine neue Organisationsstruktur, die konsequent auf KI ausgerichtet ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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