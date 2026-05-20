Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.05.2026 02:34:18
Meta begins 8,000 job cuts in efficiency push spurred on by AI
This latest round of cuts is expected to hit the company’s engineering and product teamsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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