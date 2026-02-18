Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
18.02.2026 08:04:00
Meta bestellt für dutzende Milliarden US-Dollar Chips bei Nvidia
Nvidia und Meta haben eine Partnerschaft vereinbart, der Facebook-Konzern bekommt GPUs und CPUs verschiedener Generationen für dutzende Milliarden US-Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|546,60
|0,26%
|NVIDIA Corp.
|158,58
|-0,68%
